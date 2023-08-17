«Позиция неизменна»: Столтенберг ответил на слова о возможных уступках Киева

Столтенберг: НАТО будет помогать Киеву до победы, позиция не изменилась

Фото: www.globallookpress.com / Jens Stoltenberg

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А что на этот счет думают на Украине?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что позиция НАТО в вопросе возможных территориальных уступок украинской стороной неизменна. Об этом он сообщил в эфире телеканала Dagbladet TV.

Глава офиса генсека НАТО офиса Стиан Йенссен в одном из недавних интервью рассказал, что в Альянсе давно прорабатывают вопрос о членстве Украины, и недавно появились новые подвижки. По его словам, в военном блоке допустили возможность принятия Киева в обмен на его уступки земель российской стороне.

Позже Йенссен от своих слов открестился, объяснив их лишь возможным сценарием, а не реальным планом действий. По его словам, он допустил ошибку.

«Сейчас сам Стиан Йенсен сказал, что это ошибка. Каков был его посыл и мой посыл, так это то, что позиция НАТО неизменна», — отреагировал Столтенберг.

На Украине также отреагировали на слова Йенссена. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал их «вбросом», а советник офиса президента страны Михаил Подоляк заверил, что Киев свои территории в обмен на членство в блоке не отдаст.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее, писал 5-tv.ru, экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что Крым не будет украинским.