Лучшая страна: Ковальчук рассказал всю правду о военном потенциале РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

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В кулуарах форума «Армия-2023» показывают уникальные вещи. На Западе никто не сравнится!

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Россия является суверенный государством благодаря созданию ядерного оружия. Это произошло ровно 80 лет назад.

«Ответ очевидный — Курчатовский институт помогает безопасности тем, что Курчатовским институтом было создано ядерное оружие 80 лет назад. И мы с вами сегодня остаемся суверенной страной, которая совершенно независима, которая может себе во весь голос позволить говорить о собственных интересах только благодаря тому, что было создано ядерное оружие», — подчеркнул ученый в кулуарах форума «Армия-2023».

Также Ковальчук напомнил, что 25 декабря 1946 года академиком Игорем Курчатовым была осуществлена первая на евразийском континенте самоподдерживающаяся цепная реакция деления урана, что доказало факт ее существования.

«Оказалось, что мы сами можем это сделать. После этого „покатилось“. Через три года мы взорвали атомную бомбу 29 августа 1949 года, первую бомбу. Через несколько лет, 12 августа был юбилей, в 1953 году мы взорвали первую водородную бомбу. И все, паритет восстановлен, мы живем под атомным зонтиком сегодня», — пояснил Михаил Ковальчук.

А также добавил, что россияне, независимо от желаний завистников, будут устраивать масштабные выставки оружия, восхищаясь силой и мощью.

«Как сказал президент, ну подвезут нам Abrams и Leopard, мы и их пощелкаем», — добавил ученый.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что форум «Армия-2023» собрал гостей и участников из 70 стран. Смотр открылся сегодня в подмосковном парке «Патриот». Это не просто выставка самого современного оружия, но и демонстрация сотрудничества России с другими странами. Отдельные стенды у Ирана и Китая. А также Индии. Все увидел корреспондент «Известий» Антон Золотницкий. Подробности — в его репортаже.