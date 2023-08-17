Стивен Кинг за доллар продал права на рассказ студентке из Узбекистана

Фото: www.globallookpress.com / Brian Cahn

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Фильм, снятый по произведению, был признан лучшим триллером на кинофестивале в Малайзии.

Всемирно известный писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию своего рассказа «Человек, который не пожимал рук» всего за один доллар. Режиссером фильма по мотивам произведения стала студентка из Узбекистана Гульнара Иванова, передает RTVI.

Она приняла участие в программе Dollar Baby во время учебы в ташкентском филиале ВГИКа. Суть проекта в том, что Кинг предоставляет возможность будущим работникам кинематографа снять картину по его произведениям.

Как признается девушка, она подала заявку со своим замыслом, и организаторы ее оценили. Более того, фильм, которого пока нет в открытом доступе, стал победителем в номинации «Лучший триллер» на фестивале в Малайзии.

Рассказ «Человек, который не пожимал рук» был опубликован Кингом в 1985 году. Он повествует о мужчине, который мог убивать с помощью прикосновения.

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