Галета с миндалем и ревенем: рецепт легкого и вкусного пирога к чаю
Фото: www.globallookpress.com / biscuits with almonds
Это блюдо сможет приготовить каждый!
Рецепт галеты с миндалем и ревенем очень прост в приготовлении и отлично сочетается с ароматным травяным чаем. Издание utro.ru пишет, что пирог рассчитан на шесть персон, а ингредиенты, входящие в его состав, вполне бюджетны и не займут особого времени при поиске.
Нужные ингредиенты:
- Мука — 250 граммов;
- Сахар — 170 граммов;
- Ванильный сахар — 20 граммов;
- Сливочное масло — 200 граммов;
- Вода — 70 миллилитров;
- Одно яйцо;
- Миндальная мука — 100 граммов;
- Ревень — четыре штуки.
Способ приготовления
Ревень необходимо как следует вымыть и очистить от кожуры. Корешки и верхушки — срезать, а стебли разрезать вдоль и разделить на три части.
Все это следует выложить на тарелке и посыпать сахаром, оставив пропитаться. Затем нужно заготовить тесто — для этого перемешайте муку и сахар, добавив затем ванильный порошок.
В полученную смесь заливается сливочное масло и растирается вручную. После добавьте холодной воды и замесите полученное тесто, скатав его в шар.
Если оно получилось липким, присыпьте больше муки. Шар следует замотать в пищевую пленку и оставить в холодильнике.
После этого готовится ореховый крем. Взбейте сливочное масло с сахаром и добавьте в смесь яйцо и миндальную муку, затем взбейте.
Далее выньте тесто из холодильника и раскатайте на пергаменте или противне. Центр теста необходимо размазать кремом, а сверху выложить ревень, загнув края пирога.
Галета выпекается 30-40 минут, наблюдайте по готовности. По прошествии этого периода времени пирог можно подавать на стол к чаю.
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