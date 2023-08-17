Адвокат Лады Дэнс написал заявление на ее «сталкера» за угрозы после ДТП

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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После аварии знаменитость стала получать угрозы от анонима, который грозится перерезать ей горло за судебный иск к виновнику ДТП. Интересы звезды в этом деле защищает Сергей Жорин.

В связи с участившимися угрозами в адрес Лады Дэнс в правоохранительные органы было подано заявление с просьбой установить личность злоумышленника. Об этом 5-tv.ru рассказал звездный адвокат Сергей Жорин, защищающий интересы пострадавшей знаменитости.

«Позже, когда в адрес Лады Дэнс стали поступать угрозы, мы подготовили заявление в полицию, чтобы установить личность и проверить на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)», — сообщил Жорин.

Злоумышленнику по этой статье грозит до пяти лет лишения свободы. Угрозы от него поступают через соцсети, мессенджеры и даже телефонные звонки. Все материалы уже переданы в правоохранительные органы.

Лада Дэнс находится в больнице в Подмосковье после аварии, произошедшей 5 августа. Тогда она возвращалась с концерта на арендованном автомобиле. С места ДТП певица была доставлена вертолетом в Институт микрохирургии мозга в тяжелом состоянии.

Проведенная экспертиза подтвердила, что в момент аварии водитель певицы находился в адекватном состоянии, однако транспортная компания, предположительно, не обеспечила необходимый уровень безопасности, в связи с чем представители звезды решили обратиться в суд с иском о взыскании моральной компенсации.

После этого в адрес Лады Дэнс начали поступать угрозы через социальные сети. Анонимные злоумышленники грозят буквально «перерезать горло» певице, если она не перестанет требовать от транспортной компании 12 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему стоит готовиться Ладе Дэнс после ДТП.