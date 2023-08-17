Банки в России начали повышать ставки по вкладам: каков прогноз

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

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Новые тарифы во многих отделениях актуальны уже с сегодняшнего дня.

Сразу несколько крупных российских банков повысили ставки по рублевым вкладам. Теперь максимальная доходность по ним составляет 12%, кое-где при особых условиях предлагают и 14%.

Новые тарифы во многих отделениях актуальны уже с сегодняшнего дня. Так банки отреагировали на недавнее решение ЦБ, который заявил об увеличении ключевой ставки сразу до 12% с 8,5% годовых. Регулятор объяснил это желанием стабилизировать инфляционное давление и укрепить рубль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦБ отменил ограничения к полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским кредитам и отдельным видам займа до конца 2023 года. Эта мера будет касаться кредитных организаций, потребкооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

Микрофинансовых организаций мера затронет по категориям потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой, а также POS-займов.