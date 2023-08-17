Невозможно выбраться: мощный шторм затопил аэропорт Франкфурта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Henning Kaiser; 5-tv.ru

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На летном поле — озеро глубиной около полуметра.

Проблемы с электроснабжением и в Германии — на центральный регион обрушился мощный шторм, который оставил целые районы без света. Также обильные осадки затопили аэропорт Франкфурта.

На летном поле — озеро глубиной около полуметра, залиты и первые этажи зданий. Из города невозможно выбраться — более 70 рейсов отменили.

Тысячи людей в настоящее время застряли в аэропорту. Железнодорожное сообщение также полностью остановлено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный тайфун вновь обрушился на Японию. Штормовое предупреждение действует сразу в нескольких префектурах.

Порывы ветра — до 35 метров в секунду. В некоторых зданиях выбиты стекла, линии электропередачи повреждены, а дороги усеяны обломками.