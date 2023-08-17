На Украине заявили о возвращении боевиков «Азова»* в зону спецоперации

Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudak

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Неонацисты якобы вернулись к выполнению задач, которые ставит киевский режим.

Боевики нацбатальона «Азов»* вернулись к выполнению задач в зоне спецоперации. Об этом заявил врио директора департамента планирования применения Национальной гвардии Украины Николай Уршалович в Telegram-канале.

«Бригада специального назначения „Азов“* восстановилась и начала выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества», — написал он.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский боевик, состоявший в нацбатальоне «Азов»*, приговорен Верховным судом ДНР к пожизненному заключению.

* — организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ