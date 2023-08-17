На жителя Керчи возбудили дело за призывы к насилию в отношении участников СВО

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

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В ходе обысков у него были изъяты средства связи, компьютерная техника и иные предметы.

ФСБ возбудила уголовное дело на жителя Керчи, который призывал к насилию против участников спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба федерального органа.

Дело было возбуждено по статье, предусматривающей наказание за публичные призывы к реализации экстремисткой деятельности, которые были совершены при помощи информационно-коммуникационных сетей. Сейчас злоумышленник заключен под подписку о невыезде.

По данным следствия, 50-летний мужчина в одном из мессенджеров разместил призывы к насилию в отношении российских военных, участвующих в СВО.

Сотрудниками ФСБ совместно с Центром по противодействую экстремизму МВД Крыма были проведены обыски, в рамках которых у мужчины удалось изъять средства связи, компьютерную технику и иные предметы. Фигуранту грозит срок до пяти лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Псковской области задержали жителя Днепропетровска, который собирал информацию о российских пограничниках.