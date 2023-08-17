Российские самолеты пресекли границы Финляндии и Эстонии из-за погоды

Фото: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte

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Из-за грозы пришлось пересмотреть маршруты.

Три самолета российский авиакомпаний, пролетая на нейтральными водами, пресекли воздушные границы Финляндии и Эстонии из-за погоды и грозы. Об этом сообщили в Росаивации.

Уточняется, что борты компаний «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный ветер» выполняли маршруты из/в Калининград. Тогда самолеты застала непогода — из-за грозы пришлось немного сместить курс.

«Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие. Со своей стороны Росавиация подтверждает, что руководствуясь принципами взаимопомощи в вопросе обеспечения безопасности полетов, российская сторона готова обеспечивать безопасное воздушное движение самолетов иностранных государств в воздушном пространстве РФ в случае необходимости», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у пассажиров авиакомпании Red Wings появилась надежда, что их отпуска все же состоятся.