ВС РФ отразили атаку ВСУ на танках и бронемашинах в Запорожской области

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Противника удалось остановить на подступах к селу Работино.

Российские военные отразили атаку украинских нацистов на танках и бронемашинах в Запорожской области. Об этом сообщили власти региона агентству РИА Новости.

«Утром противник предпринял попытку атаковать наши позиции на танках и американских бронемашинах Stryker», — прокомментировал собеседник.

По словам властей, столкновение продолжалось несколько часов. В результате боевики ВСУ и их техника были остановлены в районе села Работино. Разбитые вражеские силы развернулись и отступили, однако по ним продолжает работать российская авиация.

Отмечается, что на времевском направлении ВС РФ продолжают вести ожесточенные бои. Власти Запорожской области обратили внимание на то, что населенные пункты Урожайное и Старомайорское не находятся под контролем ВСУ, вопреки заявлениям киевского режима.

Также в районе села Пятихатки удается успешно отбивать наступательные действия противника. Там со своей работой успешно справляются российские артиллеристы.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские бойцы продвигаются на купянском направлении.