Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Classen

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До этого Центробанк принял решение поднять ставку до 12% годовых.

Курс доллара сегодня в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 93 рублей после длительного роста несколькими днями ранее. Информация об этом появилась на сайте площадки.

Так, доллар снизился на 1,96 рубля, до 92,7 рубля. Кроме того, евро опустился ниже 101 рубля — 100,8.

Последние дни курс евро в ходе торгов на Мосбирже превышал отметку в 111 рублей. А стоимость доллара достигала 101,62 рубля. Позднее Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. Решение было принято на внеочередном заседании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доллар опустился в ходе торгов ниже 95 рублей.