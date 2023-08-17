Названа предварительная причина смерти мультипликатора Николая Евлюхина

Фото: www.globallookpress.com / AlphaSpecnaz

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Талантливый продюсер скончался на 78-м году жизни.

Предварительной причиной смерти создателя ряда популярных советских мультфильмов Николая Евлюхина являются проблемы с сердцем. У мультипликатора была сердечно-сосудистая недостаточность, сообщает ИА «Регнум».

Источник рассказал изданию, что дочь продюсера сама сообщила о его смерти в соответствующие службы. Наследница в последнее время жила с 77-летним отцом, чтобы помогать ему по дому и ухаживать за ним самим.

Николай Евлюхин является создателем таких известных советских мультфильмов, как «Чучело-Мяучело», «Пес в сапогах», «Девочка и медведь», «Приходи на каток» и многих других. Свой творческий путь он начал в «Союзмультфильме» в качестве обычного электромонтера, но желание и любовь к мультипликации позволили ему подняться по карьерной лестнице.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало причиной смерти советского клоуна Андрюши.