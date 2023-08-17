Турция выразила готовность гарантировать проход через Босфор украинских судов

Фото: www.globallookpress.com / Shadati

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Речь идет о кораблях, которые доставляют зерно.

Турция готова гарантировать проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, идущих из портов Украины. Об этом сообщает телеканал Haber Global со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны страны.

«Насколько нам известно, ни одно судно не отправилось из Украины. Но если оно прибудет, то будет пропущено через проливы», — говорится в заявлении.

Напомним, что Россия вышла из «зерновой сделки» 17 июля. В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы вернуться к ее обсуждению, как только страны Запада выполнят часть соглашения по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первое судно вышло из порта Одессы по открытому Украиной временному коридору.