ООН: Эстония нарушает международное право отказом от обучения на русском языке

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Международная организация отреагировала на решение эстонских властей.

В ООН указали на нарушение международного права эстонской стороной, которая прекращает обучение на русском языке. С такой позицией обратилась организация к властям страны.

Спецдокладчики ООН распространили заявление, в котором отмечается, что ограничение возможностей получения образования на русском языке нарушает права человека, а также ограничивает меньшинства, которые проживают в Эстонии. Авторы обратили внимание, что в стране проживает большая доля русскоязычного населения, и принятые властями меры могут повлиять на них.

«Отменяя обучение на языках меньшинств в дошкольных учреждениях и школах, новый закон серьезно ограничивает образование на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека», — указано в заявлении.

Спецдокладчики также обратили внимание на то, что в последние годы были зафиксировали неоднократные случаи закрытия русскоязычных школ, несмотря на протесты родителей и детей носителей языка.

Государственное эстонское телевидение ранее сообщило, что в стране с 1 августа увеличат размер штрафов для русских школ, в которых работают сотрудники, не знающие эстонский язык. Их размер составит около десяти тысяч евро.

Ранее 5-tv.ru писал, что политик в Латвии поплатился за попытку подставить русскоязычного соседа.