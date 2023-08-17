ООН: Эстония нарушает международное право отказом от обучения на русском языке
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Международная организация отреагировала на решение эстонских властей.
В ООН указали на нарушение международного права эстонской стороной, которая прекращает обучение на русском языке. С такой позицией обратилась организация к властям страны.
Спецдокладчики ООН распространили заявление, в котором отмечается, что ограничение возможностей получения образования на русском языке нарушает права человека, а также ограничивает меньшинства, которые проживают в Эстонии. Авторы обратили внимание, что в стране проживает большая доля русскоязычного населения, и принятые властями меры могут повлиять на них.
«Отменяя обучение на языках меньшинств в дошкольных учреждениях и школах, новый закон серьезно ограничивает образование на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека», — указано в заявлении.
Спецдокладчики также обратили внимание на то, что в последние годы были зафиксировали неоднократные случаи закрытия русскоязычных школ, несмотря на протесты родителей и детей носителей языка.
Государственное эстонское телевидение ранее сообщило, что в стране с 1 августа увеличат размер штрафов для русских школ, в которых работают сотрудники, не знающие эстонский язык. Их размер составит около десяти тысяч евро.
Ранее 5-tv.ru писал, что политик в Латвии поплатился за попытку подставить русскоязычного соседа.