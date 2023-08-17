Ледовую арену в Екатеринбурге охватил огонь

Фото: Telegram / МЧС России / mchs_official

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Из здания были эвакуированы 200 человек.

Пожар произошел на строящейся ледовой «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Уточняется, что огонь распространился по кровле на площади десяти квадратных метров. Загорелись, по уточненным данным, лакокрасочные материалы и утеплитель. Из здания были эвакуированы 200 человек.

В настоящее время спасатели уже ликвидировали открытое горение.

«В тушении было задействовано 47 человек и 13 единиц техники», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территории волгоградского завода «Красный октябрь» произошел пожар. На место были направлены спасатели.