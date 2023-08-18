Отправился в монастырь: актер Николай Добрынин рассказал о своем пути к отцовству

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Артист встретил свою любовь в 2002 году. Несколько лет паре не удавалось завести ребенка. Тогда они решились отправиться на Ближний Восток. Но зачем?

Звезда сериала «Сваты» Николай Добрынин впервые стал отцом только в 45 лет. За плечами артиста два несостоявшихся союза. В третий раз узами брака он связал себя с любительницей театров Екатериной Комиссаровой в 2002 году. По признанию самого актера, в браке царила настоящая идиллия. Но омрачалась тем, что в союзе долгое время не было детей. Пять лет попыток — все напрасно, пишет StarHit.ru.

По словам Николая, чтобы сбылась его заветная мечта, они с супругой ездили на Ближний Восток, где посетили храм.

«Это монастырь, в котором женщины приходят намаливать деток… Матушка Пелагея дала мне веревочку, ваточку с маслом и сказала: „Приедешь, завяжешь на поясе жене перед тем, как вы любить друг друга будете“. Я вернулся домой, мы надели это поясок. То, что надо сделали», — рассказывает актер.

Долгожданная дочь, которую назвали Ниной, родилась у пары в 2008 году. Стоит отметить, что у Николая также есть приемный сын Михаил от прошлого брака, которого он считает родным и поддерживает теплые отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Добронравов хочет вернуться к роли Ивана Будько в сериале «Сваты».