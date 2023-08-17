На территории завода «Красный Октябрь» в Волгограде произошел пожар

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Предварительно, загорелось трансформаторное масло.

На территории волгоградского завода «Красный октябрь» произошел пожар. На место были направлены спасатели. Об этом МЧС РФ по Волгоградской области сообщает на своем официальном сайте.

Сообщение о возгорании поступило в спецслужбы в 09:08. По данным ведомства, загорелось трансформаторное масло. Оно разлилось по территории на площади 50 квадратных метров. Для ликвидации огня пожарные применяли пену, открытое горение уже было устранено.

По предварительным данным, никто не пострадал. Угрозы распространения огня в настоящее время нет. Точные причины и обстоятельства случившегося еще выясняются.

Ранее 5-писал, что владелец сгоревшей АЗС в Махачкале рассказал детали ЧП. По его словам, произошло возгорание в автосервисе напротив заправки, а после произошел взрыв. Известно также, что в результате произошедшего пострадали более 80 человек, миногие из них были госпитализированы в тяжелом состоянии и продолжают находиться в больницах. 35 человек погибли, среди них есть дети.