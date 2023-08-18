Видели зятя на экране: как родители Дарьи Авратинской восприняли новость о ее замужестве

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса Ирина Апексинова выдала дочь замуж летом прошлого года. Но какая была реакция?

Год назад актриса Дарья Авратинская вышла замуж за коллегу по цеху Егора Корешкова. О том, как им живется после свадьбы и как приняли мужа ее звездные родители, она рассказала «МК».

Дочь Ирины Апексимовой и Валерия Николаева призналась, что с будущим супругом познакомилась еще в институте — они даже сыграли мужа и жену в проекте «Химера». Когда Корешков начал ухаживать за Авратинской, это было «красиво и замечательно».

«Как-то все само по себе сложилось. Романтика, конечно, была. Она и сейчас присутствует каждый день», — признается актриса.

Апексимова на известие о скором браке дочери отреагировала спокойно, ведь для нее это не стало большим сюрпризом. По словам звезды мелодрамы «Непокорная», они с мамой в близких отношениях, родительница — ее лучшая подруга.

«Она видела его на экране. Да, и, насколько я помню, она его действительно знала еще и до того момента, как мы объединили наши семьи», — отмечает Авратинская.

Что касается семейной жизни, несмотря на плотный график, актерской паре удается проводить время вместе. Они вместе читают, смотрят фильмы, а еще любят вкусно поесть.

Звезда обожает готовить и постоянно ищет новые интересные рецепты. Также они с мужем увлекаются написанием картин.

Ранее 5-tv.ru писал, что почти бывшая жена Гуфа раскритиковала готовку еды дома.