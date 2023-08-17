Пора волноваться? Зачем ЕС создает в Финляндии крупнейшее хранилище на случай ядерной угрозы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger; ВКонтакте / Виктор Литовкин / viktorlitovkin; 5-tv.ru

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Чем страна заслужила такую милость? И может ли это хранилище как-то навредить России?

Евросоюз собирается создать в Финляндии хранилище на случай ядерной угрозы, и оно будет крупнейшим в ЕС. Таким образом, предположил военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с 5-tv.ru, Финляндию хотят поощрить.

«Я думаю, это поощрение Финляндии за то, что она вступила в НАТО. Страна терпит колоссальные финансовые и экономические убытки из-за того, что Россия прервала с ней всякие связи. Вот и решили компенсировать эту потерю финнам», — объяснил он.

Но, помимо поощрения, ЕС видит в Финляндии идеальные условия для размещения подобного объекта. Так, подчеркнул Литовкин, северная страна полна скал и скалистых гор, а это значит, что все содержимое хранилища сможет долгое время храниться там.

К слову, ЕС планирует разместить на «секретной базе» защитное снаряжение, детекторы, экспресс-тесты, лекарства и вакцины.

По словам Литовкина, создание такого хранилища в стране, граничащей с Россией, не является угрозой. Пока что эксперт не видит причин для беспокойств, потому что такие объекты — обычное дело, и у России они тоже есть — на польском полуострове государство хранит отработанное ядерное топливо и так далее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Финлядии пригрозили скорым «вылетом» из НАТО.