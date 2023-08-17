Возбуждение дела против экс-главы Ростовского областного суда признали законным

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Она в апреле 2023 года добровольно покинула свой пост. Но уйти спокойно не получилось.

Верховный суд РФ признал законным возбуждение уголовного дела против бывшей главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее бывшего заместителя Татьяны Юровой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, побывавший на заседании.

Ранее Золотарева обратилась в суд с иском об отмене решения Высшей квалификационной коллегии судей о возбуждении в ее отношении дела. Инстанцией заявление удовлетворено не было.

Судья в апреле 2023 года добровольно покинула свой пост, однако уже на следующий день стало известно о громком коррупционном скандале с ее участием. Высшая квалификационная коллегия судей РФ сняла с нее все гарантии сохранения звания судьи, а также личную неприкосновенность.

Золотарева вместе с ее заместителем стали фигурантами дела о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, женщина могла получать деньги для обеспечения «проплаченных» решений по уголовным делам.

Ранее 5-tv.ru писал, что в июне бывший председатель Ростовского облсуда оказалась в больнице после попытки суицида. Источник 5-tv.ru сообщил, что Золотарева приняла дозу таблеток, но ее в последний момент обнаружил сын и вызвал скорую помощь. По пути в больницу у нее случилась остановка сердца, однако врачи сумели запустить его заново.