Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Сотрудники ФСБ России рассказали о вопиющем инциденте.

Двое подростков из Сибири получили сроки за подготовку теракта. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

«В Сибири двое несовершеннолетних были приговорены к реальным срокам за подготовку взрыва в здании новосибирского филиала „Паспортно-визовый сервис“ МВД России», — приводит цитату из заявления Интерфакс.

Осужденные были связаны с запрещенной организацией и планировали взрыв по мотивам национальной ненависти к выходцам из стран Центральной Азии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала жителя Белгорода за изготовление и сбыт фальшивых денег. Уточняется, что фальшивомонетчиком оказался ранее неоднократно судимый 37-летний мужчина. При обыске у него изъяли 25 миллионов фальшивых рублей и оборудование для печати поддельных купюр. Экспертиза установила, что деньги изготовлены кустарным способом.