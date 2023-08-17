Япония увеличила импорт зерна из России на 5679,4% в 2023 году

В июле этого года Япония стала больше закупать российское зерно на 5679,4%

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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При этом японское минэкономики запретило поставку своих автомобилей в РФ.

По итогам июля текущего года Япония нарастила импорт зерновых из России на 5679,4%. Данные приводит японского министерство финансов, которое обнародовало торговую статистику 17 августа.

Согласно информации, импорт российского СПГ (сжиженный природный газ) сократился на 53,6%, цветных металлов на 69,5%, а угля — на 72,9%.

Также значительно снизилась и закупка руды цветных металлов, а также товаров из стали и железа: на 93% и 52,2% соответственно.

Импорт рыбной продукции упал на 35,3%, овощей — на 30%.

Стоит напомнить, что Япония присоединилась к антироссийским санкциям, в том числе, в торгово-экономической сфере, и поставила запрет на экспорт предметов роскоши, косметики и некоторые виды медицинских товаров. А с июля текущего года запрещена поставка в Россию автомобилей и гибридных автомобилей.

Ранее 5-tv.ru писал, что США вместе с Турцией и Украиной ищут альтернативные пути экспорта зерна.