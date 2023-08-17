Директора психбольницы задержали на Украине за липовые справки уклонистам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Участникам прибыльной схемы грозит до десяти лет колонии.

На Украине задержали директора психбольницы, который организовал, возглавил и поставил на поток «бизнес» по выдаче липовых справок уклонистам от призыва. По оценке украинского Госбюро расследований, ежемесячно врачи зарабатывали на этом больше 100 тысяч долларов.

Стоимость одной справки составляла полторы тысячи. Фигурантов взяли с поличным при получении денег за очередной «белый билет».

Теперь психиатрам, а также их сообщнику из правоохранительных органов, который организовал поиск клиентов, грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Государственное бюро расследований Украины доложило о пресечении противоправной деятельности сотрудника правоохранительных органов, который помогал гражданам страны уклоняться от мобилизации.