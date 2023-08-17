«Белоснежный, жемчужного цвета»: Анастасия Волочкова выбрала гроб себе-любимой

Волочкова сообщила, что уже определилась с гробом для похорон

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Танцовщица хочет, чтобы однажды публика попрощалась с ней, как с принцессой Дианой.

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что давно определилась с гробом для своих похорон. Эпатажная звезда не торопится покидать жизнь, однако думает наперед, иногда фантазируя насчет неизбежного будущего.

«Я хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб с вензелями золотыми, инициалами „А. В“», — призналась знаменитость.

Так она ответила на вопрос ведущего шоу «Не Пруст», в рамках которого гостям задают самые неожиданные вопросы на разные темы. Помимо белоснежного гроба, на церемонии прощания обязательно должны быть белые розы.

Лучше, говорит Волочкова, если гроб будет ими просто завален, как когда-то у принцессы Дианы. Говоря о гостях, балерина предположила, что все на церемонии будут посвящать ей только самые теплые слова, вспоминая ее доброту и искренность.

Однако эти мысли — всего лишь фантазии. Волочкова, как отмечается, собирается долго жить и заниматься любимым делом назло всем завистникам.

Ранее 5-tv.ru писал, что подписчики высмеяли Волочкову за образ Барби.