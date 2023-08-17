Путин поручил провести работу по продвижению российских игр на мировые рынки

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg

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Этим должно заняться правительство.

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по продвижению российских видеоигр на иностранные рынки, в том числе в БРИКС. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ подготовить совместно с акционерным обществом „Российский экспортный центр“, автономной некоммерческой организацией „Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов“ и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения», — говорится в поручении.

Уточняется, что выполнить задачу необходимо до 30 сентября текущего года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как разработчикам видеоигр в России помогут преодолеть «долину смерти» — ситуацию с невозможностью довести продукт до релиза.