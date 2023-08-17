ФСБ возбудила дело против волгоградца, покинувшего РФ с доступом к гостайне

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

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Силовики в настоящее время проводят следственные действия.

В отношении 33-летнего жителя Волгоградской области возбуждено уголовное дело о нарушении требований по защите государственной тайны. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

В ведомстве уточнили, что мужчина работал на одном из предприятий, где имел доступ к гостайне, однако нарушил временное ограничение на выезд из страны.

Силовики в настоящее время проводят следственные действия, устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярском крае задержаны террористы, планировавшие подорвать станции связи в Зеленогорске.