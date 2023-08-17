«Меня это касается»: экс-глава МИД Австрии рассказала о зарплате в рублях

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Она прокомментировала последние колебания валют.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль призналась, что получает зарплату в рублях, работая в Санкт-Петербургском государственном университете. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

Так в беседе с журналистами она отреагировала на текущие курсы евро и доллара.

«Меня это касается в меньшей степени, потому что я больше не имею никакого отношения к Европейскому союзу», — заявила Кнайсль.

Последние дни курс евро в ходе торгов на Мосбирже превышал отметку в 111 рублей. А стоимость доллара достигала 101,62 рубля. Позднее Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. Решение было принято на внеочередном заседании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сбер повышает ставки по рублевым вкладам.