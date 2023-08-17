СКР возбудил дело в отношении сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
В настоящий момент правоохранители проводят обыски.
СКР возбудил дело в отношении сопредседателя движения «Голос»* юриста Мельконьянца. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
В настоящий момент правоохранители проводят обыски у него и его соратников.
Детали уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области задержали за шпионаж командира теробороны ВСУ.
* — включен в реестр организаций-иноагентов.