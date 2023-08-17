СКР возбудил дело в отношении сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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В настоящий момент правоохранители проводят обыски.

СКР возбудил дело в отношении сопредседателя движения «Голос»* юриста Мельконьянца. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В настоящий момент правоохранители проводят обыски у него и его соратников.

Детали уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области задержали за шпионаж командира теробороны ВСУ.

* — включен в реестр организаций-иноагентов.