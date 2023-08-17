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На днях Центробанк изменил ключевую ставку. Что это значит для россиян?

Сбер повышает ставки по рублевым вкладам. Об этом сообщили в пресс-службе кредитно-финансовой организации.

В официальном сообщении, среди прочего, отмечалось, что максимальная доходность для граждан теперь составит 12% годовых.

«В связи с повышением ключевой ставки Банка России Сбер увеличил доходность по рублевым вкладам. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12% годовых. Повышенные ставки начали действовать с 17 августа», — подчеркивалось в заявлении.

На днях Центробанк изменил ключевую ставку. Теперь она составляет 12% годовых. В регуляторе отметили усиление инфляционного давления и ускорение темпов прироста цен. В дальнейшем сохранение текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году. Принятое Банком России решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда ожидать нормализации курса рубля.