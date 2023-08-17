Фото: Zuma / ТАСС

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Вашингтон достаточно долго тянет, в частности, с поставками танков Abrams на Украину. В чем причина?

США не торопится поставлять Украине новейшую военную технику, так как есть некоторые опасения. Об этом заявил американский военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, Вашингтон боится, что передача новейшей техники подарит Пекину возможность изучить ее производство, а рассекречивать технологии нежелательно. Такая история уже была с ракетами HIMARS, поэтому за новые ATACMS американцы переживают.

«Выяснить, как нейтрализовать эти ракеты, могут не только русские. Мы также справедливо полагаем, что полученную информацию они могут передать китайцам. И вот о противостоянии с Китаем американцы действительно беспокоятся, поэтому мы и не хотим, чтобы китайцы что-либо знали о нашем оружии», — объяснил эксперт.

По этой причине Украина уже не получила от США новые модели танков Abrams. Между тем украинцы винят в своих неудачах Запад, а именно его недостаточную поддержку, которой якобы хватает лишь для выживания.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США передали Украине оружие гангстеров из Майами.