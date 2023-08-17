ФСБ: в Херсонской области задержали за шпионаж командира теробороны ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Подозреваемый собирал информацию о дислокации российских военнослужащих и боевой техники.

В Херсонской области задержан украинский шпион, который получил от сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) задание собрать информацию военного характера. По предварительной версии работавших над делом контрразведчиков, этот человек должен был собирать данные о местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил (ВС) РФ.

Шпиона разыскивали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) с Дальнего востока. О поимке подозреваемого сообщили представители ведомственной пресс-службы в Хабаровском крае. Эксперты работали в зоне военной спецоперации РФ. В ходе своих изысканий они вышли в Херсонской области на 54-летного гражданина Украины, которого заподозрили в шпионаже.

«УФСБ России по Восточному военному округу выявлена и пресечена противоправная деятельность лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России „Шпионаж“», — сказано в распространенном заявлении службы.

По собранным сотрудниками ФСБ данным, задержанный мужчина был командиром отряда территориальной обороны ВСУ. Представители следственного подразделения УФСБ России по Восточному военному округу возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двух украинских шпионов приговорили к 15 годам лишения свободы в России.