В Сочи карета «скорой помощи» с тяжелобольным пациентом опрокинулась в кювет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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На дорогу выбежала женщина. Водитель пытался уйти от столкновения — не получилось.

Врачи торопились спасти пострадавшего и едва сами не оказались в больнице. В Сочи карета «скорой помощи» попала в аварию. Машина везла пациента с тяжелой травмой головы, ехала с мигалкой. Но на пешеходном переходе на дорогу выбежала женщина. Водитель пытался уйти от столкновения — не получилось.

Автомобиль задел пешехода, а после этого вылетел в кювет и перевернулся. На место тут же прибыли еще несколько машин «скорой помощи». Они увезли всех пострадавших в больницу — и больного с травмой головы, и сбитую женщину.

А вот водителю и врачам из перевернувшейся скорой госпитализация не потребовалась — они отделались ушибами.