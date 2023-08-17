Весь Ливан остался без света из-за неуплаты долгов оператору двух ТЭС

Фото: www.globallookpress.com / Marwan Naamani

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Что сейчас происходит в стране?

Весь Ливан остался без света из-за отключения двух тепловых электростанций (ТЭС). Подачи электроэнергии в стране нет уже на протяжении семи часов. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на заявление энергетической компании Electricite du Liban.

«Оператор двух ТЭС — Дэйр Аммар и Захрани — сообщил в среду, что отключит с 17:00 по местному времени (совпадает с московским. — Прим.ред.) ТЭС из-за неуплаты задолженностей в валюте. Оператор реализовал свое обещание», — говорится в заявлении компании.

Известно, что в настоящее время эти две ТЭС являются единственными снабжающими Ливан электроэнергией. В результате «блэкаута», из строя вышли станции перекачки воды и объекты инфраструктуры.

В июле 5-tv.ru рассказывал, что в здании комитета Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ отключили свет за неуплату.