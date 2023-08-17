Четыре землетрясения произошли недалеко от Курильских островов

Фото: www.globallookpress.com / Muhammad Fauzy

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Информация об ощущаемости подземных толчков уточняется.

Сразу четыре землетрясения произошли рядом с северной группой Курильских островов магнитудой до 5,7. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

«Магнитуда одного составила 4,5, остальных — от 5,0 до 5,7», — передает ТАСС.

Отмечается, что эпицентр самого сильного располагался в 206 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска. Сведения о том, насколько ощутимыми были подземные толчки, уточняются.

На прошлой неделе на востоке Турции произошло землетрясение. По последним данным, пострадали свыше 20 человек. Как рассказывал 5-tv.ru, в городе Малатья люди в панике выпрыгивали из окон и с криками выбегали из трясущихся зданий.

А зимой в Турции произошла настоящая трагедия. 6 февраля страну поразили сразу два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем девять часов. Погибли десятки тысяч людей и еще больше получили ранения.