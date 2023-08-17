Глебу Матвейчуку провели экстренную операцию из-за зуба: «Все узнают, живой ли я»

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Рядовая стоматологическая процедура едва не обернулась трагедией для семьи артиста.

Певец и композитор Глеб Матвейчук попал в больницу и пережил первую в жизни операцию под общим наркозом из-за неудачного удаления зуба мудрости. Как сообщает «МК» со ссылкой на представителей артиста, на следующий день после приема у стоматолога он почувствовал резкое недомогание, температура тела поднялась, а в месте, где прежде был зуб, появился дискомфорт. К врачу Матвейчук не обратился, и через сутки его экстренно госпитализировали в одну из столичных частных клиник.

Оказалось, что в пазухе началось нагноение, специалисты отделения челюстно-лицевой хирургии провели операцию. Обычно такое вмешательство длится не более часа, но в случае исполнителя потребовалось более трех. Близкие композитора рассказали, что в стационаре он провел четыре дня, после чего был выписан «в удовлетворительном состоянии».

«Он буквально находился в шаге от смерти. По словам хирурга, делавшего операцию, инфекция распространялась с такой скоростью, что от ее проникновения в протоки и далее в мозг Глеба отделяло несколько часов», — цитирует издание информатора из окружения Матвейчука.

Дети артиста сейчас проводят лето в Абхазии. Накануне операции он собирался отправиться к ним, после — решил не менять своего решения. В личном блоге он прокомментировал новости в прессе о своем состоянии и успокоил поклонников. Отметил, что продолжает терапию.

«С утра разрывается телефон, все узнают, живой ли я, и как мое здоровье. Официально: сейчас со мной действительно все в порядке. Я восстанавливаюсь в Абхазии с малышами. Пью таблетки на завтрак, обед и ужин. И продолжаю осваивать фотографию», — написал на своей странице исполнитель.

Поклонники, несколько дней подряд гадавшие, куда пропал певец, порадовались за него и пожелали скорейшего восстановления.

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