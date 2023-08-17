В Калмыкии ликвидировали ячейку членов «Арестантского уголовного единства»*

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; kalmykia.sledcom.ru Сайт Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия; 5-tv.ru

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Группа из 13 человек, приверженцев криминальной субкультуры, готовила серию нападений.

В Калмыкии правоохранители обезвредили подпольную ячейку группировки «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)*. Организация признана экстремистской и запрещена на территории России. По данным пресс-службы республиканского Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ, представители АУЕ готовили серию нападений. Задержаны 13 человек, в их числе, предположительно, лидер группировки.

«По версии следствия, ранее судимый житель города Элиста, являясь приверженцем действующего на территории республики незаконного общественного объединения АУЕ… Привлек к участию в преступной деятельности лиц, значительная часть которых еще не достигла совершеннолетия. По данным следствия, в группировку привлечены путем агитации порядка 200 человек», — сообщают в пресс-службе СК.

В домах всех подозреваемых были проведены обыски. Следователи обнаружили у них оружие, а также металлические трубы, которые должны были использоваться в запланированных нападениях. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело в рамках статьи 282.2 Уголовного кодекса РФ «Организация деятельности экстремистской организации». В суд уже направлены ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста.

В результате проведенных обысков домов подозреваемых было найдено оружие, в том числе металлические трубы, которые планировалось использовать для нападений. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются, проверяется информация о поборах, которые представители АУЕ устраивали в школах — отнимали у детей деньги.

В операции задействованы сотрудники следственного управления, республиканской прокуратуры, региональных подразделений Министерства внутренних дел (МВД) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Управления Росгвардии.

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* — запрещенная на территории РФ экстремистская организация