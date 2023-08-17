Украина признала, что не получит истребители F-16 в этом году: «Уже очевидно»

В ВВС Украины признали, что не получат истребители F-16 в этом год

Фото: www.globallookpress.com / GIANLUCA VANNICELLI

Читайте нас в: Дзен Новости

Однако обучение украинских летчиков должно начаться в ближайшее время. С чем связана задержка «подарка»?

Украина вряд ли получит обещанные США истребители F-16 в этом году. Об этом заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.

«К сожалению, уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 на протяжении осени и этой зимой», — сказал он в эфире украинского телемарафона.

При этом Игнат отметил, что в ближайшее время украинские летчики начнут обучение управлению этими истребителями.

Хотя до этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 займут несколько месяцев. Он отмечал, что украинских солдат нужно подготовить, чтобы те смогли«разумно применять» военные самолеты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Украина получила от Чехии симулятор F-16 для обучения летчиков.