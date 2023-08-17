Кабриолет звезды шоу «Экс на пляже» влетел в дерево в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

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Предварительно, машина принадлежит разыгрывающему баскетбольного клуба «Бизоны» Борису Спрыгину. Есть пострадавшие.

Эксклюзивные кадры аварии с кабриолетом Ford Mustang GT, который врезался в дерево в московском районе Марьино, оказались в распоряжении 5-tv.ru. По предварительным данным, авто принадлежит разыгрывающему столичного баскетбольного клуба «Бизоны» Борису Сапрыгину. В прошлом спортсмен играл за клуб «Спартак-Приморье». Он также является победителем шоу телеканала «Пятница» «Экс на пляже».

Вместе с водителем в машине находилась девушка, она, предварительно, получила серьезные травмы. Пострадавшую госпитализировали с места происшествия. По данным источников 5-tv.ru, человека, управлявшего «Мустангом» не оказалось рядом с пассажиркой, когда прибыли врачи скорой помощи и правоохранители. Кто именно был за рулем в момент ДТП, пока неизвестно.

В связи с информацией, что машина зарегистрирована на Бориса Спрыгина, журналисты попытались выйти с ним на связь, однако на звонки никто не ответил. Дозвониться удалось до бывшей жены баскетболиста Елены. Вместе с экс-супругом она принимала участие в телешоу. Пара выиграла миллион рублей, показав пример отношений после расставания.

«Никогда (Не садился за руль в алкогольном опьянении. — Прим. ред.). Да (кто. — Прим. ред.) его знает, я же с ним пять лет уже не живу. Что он за (дурак. — Прим.ред.) сейчас, я не знаю. Надо найти его новую жену… Он на этой машине особо и не ездил, она всегда в починке стояла», — заявила Елена.

По информации 5-tv.ru, за разбитым автомобилем числятся десять штрафов — все за превышение скорости. На данный момент не оплачены только два, сумма задолженности составляет тысячу рублей. Причины и точные обстоятельства происшествия выясняются. На месте аварии продолжают работу сотрудники экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru выяснял, каковы шансы певицы Лады Дэнс восстановить здоровье после ДТП, в котором она получила серьезные травмы. Сейчас артистке с трудом даются даже простые движения, она перенесла ряд операций.