Фото: www.globallookpress.com / Alexander Novikov

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Даже в условиях вооруженного конфликта Москва сумела увеличить свои активы.

Россия существенно улучшила свое благосостояние за последний год, несмотря на вооруженный конфликт на Украине и попытки западных стран разрушить ее экономику, Об этом в своем материале, основанном на данных швейцарского финансового холдинга UBS, сообщил обозреватель Business Insider Джордж Гловер.

«Россияне стали богаче в прошлом году, ‹...› а США и Европа потеряли триллионы долларов… Москва добавила к своим активам 600 миллиардов долларов», — сказано в статье.

Гловер отмечает, что «общее богатство России» представители швейцарского банка опубликовали в ежегодном отчете компании Global Wealth Report 2023. В то же время, по словам колумниста, Соединенные Штаты стали беднее на 5,9 триллиона долларов. А если сложить финансовые потери Северной Америки и Европы, то получится около 10,9 триллиона долларов.

«Коллективный Запад» усилил экономическое давление на Россию после начала специальной военной операции на Украине. Ограничения не привели к желаемому результату, Москва с тех пор наладила новые торговые связи. Санкции при этом оказали влияние на глобальные цепочки поставок, ударив по своим же авторам. Президент РФ Владимир Путин называет политику сдерживания и ослабления страны долгосрочной стратегией США и Евросоюза, которая негативно отражается на уровне жизни людей по всему миру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США ввели санкции против компаний из РФ, Казахстана и Словакии за «связи» с КНДР.