Саркози заявил, что Крым не будет украинским: «Возвращение назад — это иллюзия»
Экс-президент Франции Саркози назвал иллюзией идею о возвращении Крыма Украине
Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов
Судьбу полуострова должны решать люди, которые там живут. А они считают себя русскими.
Крым сможет стать украинским лишь в мечтах главы киевского режима Владимира Зеленского. А говорить о том, что это произойдет в реальности — иллюзия. Такое мнение выразил бывший президент Франции Николя Саркози в интервью изданию Figaro.
«Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года, и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия», — заявил экс-лидер страны.
Политик отметил, чтобы решить спор раз и навсегда о принадлежности полуострова, нужно провести референдум под наблюдением мирового сообщества. Такие же мероприятия можно организовать на новых территориях России.
Также экс-президент отметил, что Украина должна остаться нейтральным государством по отношению к России и Европе. Поэтому в ЕС для нее места нет. А Брюссель сейчас лишь дает ложные надежды.
«Я не понимаю, чем этот нейтралитет может быть оскорбителен. При этом она может получить надежные международные гарантии безопасности», — подчеркнул политик.
Политик добавил, что Украина должна остаться связующим звеном между Европой и Россией. А требовать от Киева сделать выбор какой-то из сторон — неправильно. Такой расклад противоречит всей истории и географии региона.
Бывший президент заметил, что он вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель не поддержал инициативу вступления Украины и Грузии в НАТО, так как такие действия станут «красной линией» для РФ.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США высмеяли слова Зеленского о возвращении Крыма.