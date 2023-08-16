Центральный банк отменил ограничения к ПСК по потребительским кредитам

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Каких организаций коснется новая мера?

Центральный банк России отменил ограничения к полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским кредитам и отдельным видам займа до конца 2023 года.

Эта мера будет касаться кредитных организаций, потребкооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, сообщается на сайте регулятора.

Микрофинансовых организаций мера затронет по категориям потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой, а также POS-займов.

В Центробанке объяснили решение тем, что такие критерии помогут кредиторам проводить большую гибкость в работе с процентными ставками. А также такие меры будут способствовать быстрее ограничить проинфляционные риски.

Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк допустил повышение ключевой ставки.