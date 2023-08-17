Путин провел совещание с правительством: главное

Путин начал совещание с правительством с обсуждения ситуации в Дагестане

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Президент РФ дал ряд указаний кабмину. Но каких?

С обсуждения помощи пострадавшим в Дагестане президент сегодня начал совещание с правительством. Новые поручения Владимир Путин также дал по ликвидации последствий рекордного паводка в Приморье.

Шла речь и о других темах, волнующих россиян. Корреспондент «Известий» Георгий Гривенный их внимательно слушал. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv рассказывал, что Путин призвал МЧС «не расслабляться» перед новым тайфуном на Дальнем Востоке.