В РХБЗ назвали число работавших с Пентагоном лабораторий на Украине

РХБЗ: более 40 лабораторий работали с Пентагоном на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Arne Dedert

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Большое количество украинских научных учреждений сотрудничали с США. Для чего им это надо?

Свыше 40 биологических лабораторий на Украине сотрудничали с Пентагоном. В учреждениях велась работа с опасными вирусами. Об этом рассказал начальник РХБЗ (Войск радиационной, химической и биологической защиты) Игорь Кириллов в эфире одного из федеральных телеканалов.

«Количество лабораторий, которые непосредственно работали с Пентагоном, — порядка 40 с небольшим», — сообщил Кириллов.

При этом он отметил, что около десяти лабораторий перестали функционировать под влиянием российских сил. А часть научных учреждений была вывезена. Теперь они продолжают свою работу на других территориях.

Начальник РХБЗ рассказал о том, что в производственный процесс украинских лабораторий внедрили искусственный интеллект.

«Это так называемая гаражная лаборатория, ряд наборов, которые позволяют синтезировать вирусы, все это объединяется в единую информационную систему», — сказал Кириллов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны назвало имена украинцев, участвовавших в биологических проектах США.