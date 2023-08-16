«Это еще цветочки»: Захарова тонко намекнула на политическую проституцию в ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Российский дипломат в очередной раз блеснула чувством юмора.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала смешную картинку на тему отношения Евросоюза к России в своем Telegram-канале. На снимке изображен мужчина в печали на каблуках. Он сидит в пиджаке и трусах, опустив взгляд в пол.

«ЕС: как же достала это Россия», — подписан мем.

Подписчики дипломата от души посмеялись над публикацией, читающейся как тонкий намек на политическую проституцию в ЕС. Они назвали иллюстрацию «лучшей» для описания ситуации и пошутили в ответ.

«Жозеп в бордель!»

«Это еще цветочки! Вы еще ягодки не пробовали»;

«Не в бровь, а в глаз», — писали комментаторы.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее отметил, что здоровому человеку порой бывает некомфортно приезжать в Европу. По его словам, там развелось много разных «извращений», которые могут вызывать даже настоящий страх у гостей союза.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байден забыл название пострадавшего от пожаров острова в США.