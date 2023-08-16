Фото: Instagram* / Yuliya Koroleva

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Может, все проблемы в отношениях с рэпером у нее возникли из-за того, что она не любит стоять у плиты?

Без пяти минут бывшая жена Гуфа Юлия Королева в своем личном блоге резко высказалась о готовке еды дома. Она обратилась к представительницам прекрасного пола и спросила, чувствуют ли они снижение умственных способностей от стояния у плиты.

«Когда вы готовите дома ужин или обед и тратите на это очень много времени, нет ли у вас чувства, что вы тупеете?» — спросила блогер подписчиц.

По словам Королевой, ей пришлось самостоятельно пожарить котлеты. Женщина пожаловалась, что «угорела» и сильно устала, пока стола у плиты. После она осознала, что кроме котлет ничего не успела сделать за день. В общем, Юлия сильно разочарована домашними обязанностями и пришла к выводу, что дома лучше не готовить.

Гуф и Королева, которая в мае прошлого года родила ему сына, в очередной раз разводятся. В этот раз блогер сама подала заявление. Суд дал им три месяца на примирение. Остается только гадать, чем история их любви закончится этот раз.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гуф и его первая жена Айза улетели на отдых.

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