Постройнеть после 40? Как замедленный метаболизм влияет на похудение

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Какие продукты ощутимо влияют на скорость обмена веществ?

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков назвал продукты, которые ускоряют обменные процессы и помогают поддерживать правильную диету для похудения после 40 лет. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».

После 40 лет сложнее сохранять стройную фигуру из-за снижения скорости метаболизма. По мнению диетолога, в этом возрасте эффективным методом будет ускорить процессы обмена веществ — причем не только за счет определенных продуктов.

«Это связанная работа всего организма. Еда и напитки могут только повлиять на механизмы, которые поддерживают метаболизм, а ускорять его напрямую они не могут», — считает врач.

Среди продуктов, которые ускоряют метаболизм, можно выделить какао, гранат, рыбу, горький шоколад, перец, имбирь, корицу, гвоздику, а также чеснок. Какао является отличным стимулятором митохондрий, которые снабжают клетки организма энергией.

Если их недостаточно, то питательные вещества не перерабатываются в полезную энергию. По этой причине человек может чувствовать постоянную усталость и начинает потреблять больше калорий.

В гранате же содержится уролитин, который отвечает за рост митохондрий в клетках, обеспечивая их энергией. Рыба необходима для пластичности клеточной оболочки. Это помогает клетке как следует воспринимать сигналы из окружающего мира.

Омега-3 — жирные кислоты, входящие в том числе в состав рыбы. Они нужны для превращения калорий в тепло и ускорения обмена веществ.

Известно, что черный и зеленый чаи весьма полезны для метаболизма. Последний имеет еще и противовоспалительный эффект.

Излишки жира в тканях приводят к воспалению, что в свою очередь снижает энергозатратность организма. Зеленый чай останавливает этот процесс, ускоряя метаболизм, а также вызывая похудение.

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