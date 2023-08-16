Шадаев указал на потребность в кадрах в IT-сфере
Фото, видео: www.globallookpress.com / Piero Nigro; 5-tv.ru
При этом в последнее время специалисты стали возвращаться для работы в Россию.
Россия сегодня по-прежнему нуждается в кадрах в IT-сфере. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев во время совещания с президентом Владимиром Путиным и членами кабмина.
«Потребность в кадрах у нас по-прежнему сохраняется, хотя кадровая база отрасли тоже увеличивается», — сказал министр.
При этом прежде стало известно, что Россия снова становится привлекательной для современных профессий. Оказалось, что IT-специалисты вновь возвращаются на родину.
Как ранее писал 5-tv.ru, эксперты выяснили, что самые высокие зарплаты пенсионеры в России получают в сферах строительства и недвижимости.