Зона смертельной опасности: природные пожары вспыхнули на Тенерифе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Europa Press; 5-tv.ru

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На помощь огнеборцам пришла армия — воду сбрасывают с десяти вертолетов.

Канарские острова в этом году стали зоной смертельной опасности для туристов. Крупный лесной пожар опустошает северо-восток Тенерифе.

Эвакуированы жители пяти поселков, пламя угрожает гостиницам и пляжам на побережье. Изначально пожар вспыхнул в национальном парке — и за считанные часы охватил территорию более чем в 300 гектаров возле самого высокого в Испании вулкана — Тейде.

Потом возникли несколько новых очагов возгорания. На помощь пожарным пришла армия — воду сбрасывают с десяти вертолетов. Ранее этим летом выгорели участки леса на островах Гран-Канария и Ла-Пальма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более трех тысяч человек эвакуированы из-за крупного природного пожара на юге Франции. Огонь охватил около 500 гектаров леса.