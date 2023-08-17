И след простыл: в Петербурге невесты остались без свадебных платьев из-за мошенницы

В Петербурге невесты остались без свадебных платьев из-за мошенницы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Пострадавшие клиентки одного комиссионного магазина готовят коллективное заявление в полицию.

Жительницы Петербурга написали заявление в полицию на хозяйку комиссионного магазина, которая похитила их свадебные платья. Она обещала привести наряды в порядок и выгодно продать, но в итоге исчезла. Закрылся и сам салон.

Как работал бизнес мошенницы, пыталась понять корреспондент «Известий» Анастасия Кувалдина. Все подробности в ее репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Петербурге девственница украла у любовника 60 тысяч рублей.